Engel & Völkers Digital Invest wächst in anspruchsvollem Marktumfeld - Finanzierungsvolumen erreicht mehr als 200 Millionen Euro



Platzierungsvolumen im Geschäftsjahr 2022 mit 59,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr

Mehr als 32 Mio. Euro im Jahr 2022 planmäßig an Anleger zurückgeführt

Stabiles Wachstum in volatilem Umfeld: Geschäftszahlen 2022 im Rahmen der Erwartung Berlin, 9. Januar 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend "Unternehmen" oder, "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", vermeldet einen weiteren Meilenstein: Das Gesamtfinanzierungsvolumen seit Gründung übertrifft die Marke von 200 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2022 wurden über die Plattform Immobilienprojekte mit einem Volumen von 59,9 Mio. Euro an Anleger vermittelt (Vorjahr: 32,7 Mio. Euro). Damit blickt die Gesellschaft auf das vom Platzierungsvolumen her beste Jahr seit ihrer Gründung zurück und setzt ihren Wachstumskurs trotz eines herausfordernden Marktumfelds ungebrochen fort.



Marc Laubenheimer, Co-CEO: "Im vergangenen Jahr waren die Rahmenbedingungen ungemein herausfordernd. Dennoch haben wir gemeinsam mit unseren Anlegern einen neuen Meilenstein erreicht: Seit der Unternehmensgründung wurden über unsere Plattform mehr als 70 Immobilienprojekte mit über 200 Millionen Euro finanziert. Diese Zahlen bestätigen: Wir haben uns bestens aufgestellt, um auch in herausfordernden Zeiten stabil und erfolgreich zu wachsen."



Im Geschäftsjahr 2022 wurden auf der Plattform 18 Immobilienprojekte finanziert. Dabei verzeichnete Engel & Völkers Digital Invest eine ungebrochen hohe Anlegernachfrage trotz des insgesamt schwierigen Investitionsumfelds. Dies belegen nicht zuletzt die äußerst schnelle Finanzierungen der letzten drei Immobilienprojekte des Jahres 2022 "DFI Zukunftspark Oberfranken" in Hof (3,7 Mio. Euro), "Jugendstil-Altbau am Rothenbaum II" in Hamburg-Harvestehude (4,0 Mio. Euro) sowie "Stadtleben Altlindenau" in Leipzig (3,0 Mio. Euro). Die Projekte wurden jeweils in nur wenigen Stunden voll finanziert.



Weiterhin wurden im vergangenen Geschäftsjahr rund 32 Mio. Euro planmäßig an Anleger zurückgeführt. Gleichwohl verzeichnete die Gesellschaft Ende des Jahres einen Zahlungsverzug bei einer Projektentwicklung. Erstmals wurde für einen Projektträger eines über die Plattform finanzierten Immobilienvorhabens ein Insolvenzverfahren eröffnet. Insgesamt wurden gemeinsam mit den Anlegern rund 2,4 Mio. Euro zur betreffenden Projektfinanzierung beigesteuert. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich noch nicht abschätzen, ob bzw. wie viel vom Projektträger zurückgezahlt werden kann.



Tobias Barten, Co-CEO: "Jedes Projekt auf unserer Plattform unterläuft einer komplexen Due-Diligence-Prüfung - auch unter Einbindung unabhängiger externer Sachverständiger. Wir informieren unsere Anleger dezidiert über die sich bietenden Chancen sowie Risiken. Trotz aller Sorgfalt können wir leider nicht ganz ausschließen, dass Projektpartner im derzeit schwierigen Marktumfeld auch mal in Schieflage geraten. Wir stehen im engen Austausch mit allen Beteiligten, um die bestmögliche Lösung für unsere Anleger zu erreichen."



Alle anderen Schwarmfinanzierung-Projekte verlaufen planmäßig. Aufgrund der insgesamt positiven und stabilen Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt Umsatz und Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 im Rahmen der kommunizierten Erwartungen.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich über die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" als Co-Investor an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 200 Mio. Euro ohne Projektausfälle erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 14.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

