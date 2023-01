DJ XETRA-SCHLUSS/DAX setzt Rally fort - 15.000 Punkte im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn an die Jahresauftaktrally angeknüpft und fest geschlossen. "Viele Anleger haben den starken Aufschwung der vergangenen Woche wegen der Urlaubssaison noch verpasst", so ein Händler einer großen inländischen Kapitalanlagegesellschaft. "Nun kommen sie aus dem Urlaub zurück, sind von dem Anstieg auf dem falschen Fuß erwischt worden und dürften auf den fahrenden Zug aufspringen", sagte er. Nach dem günstigen US-Arbeitsmarktbericht und den extrem schwachen ISM-Daten vom Freitag wurden die Zinssorgen an den Märkten weiter gedämpft. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 14.793 Punkte.

Derweil steht die Berichtssaison vor der Tür. Am Freitag starten wie üblich die US-Banken die Zahlenvorlage mit Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Erste Unternehmen haben aber bereits vorläufige Zahlen vorgelegt, so etwa Süss Microtec. Die Aktie schloss mit Aufschlägen von 8,6 Prozent. Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich zwischen 295 und 300 Millionen Euro liegen und damit über der Markterwartung, die laut Süss bei 272 Millionen Euro liegt. Für die EBIT-Marge sieht das Unternehmen eine Spanne von 8,5 bis 10 Prozent - hier liege die Konsensprognose bei 8,3 Prozent.

Jeff Ubben steigt bei Bayer ein

Bayer legten um 2,6 Prozent zu. Der US-Investor Inclusive Capital Partners, hinter dem laut Financial Times der aktivistische Investor Jeff Ubben steht, hält einer Stimmrechtsmitteilung zufolge eine Beteiligung unter 1 Prozent an Bayer im Wert von mehr als 400 Millionen Euro. Der Chemie- und Pharmakonzern sucht Informanten zufolge einen neuen CEO, der den 2024 ausscheidenden Werner Baumann ablösen soll, schreibt die FT.

Sartorius waren größter DAX-Gewinner mit einem Plus von 5,8 Prozent, das Papier war einer der Verlierer im vergangenen Jahr und dürfte Nachholbedarf haben. Ähnlich bei Vonovia - die Aktie schloss 3,6 Prozent fester.

Eon gaben um 0,9 Prozent nach. Morgan Stanley hat die Aktien auf "Untergewichten" abgestuft. In der zweiten Reihe stiegen Knorr-Bremse mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 6,6 Prozent.

In der vierten Reihe setzten Curevac ihre Erholung mit Aufschlägen von 35,2 Prozent fort. Nach positiven Studienergebnissen hatte Jefferies die Aktie zum Kauf empfohlen. Zudem bekommt Curevac einen neuen Chef. Wie das Biopharmaunternehmen mitteilte, wurde der Sanofi-Manager Alexander Zehnder zum 1. April zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Franz-Werner Haas gebe sein Amt nach mehr als zehn Jahren als Vorstandsmitglied und nach dreijähriger Amtszeit als Vorstandschef ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.792,83 +1,3% +6,24% DAX-Future 14.856,00 +1,3% +6,66% XDAX 14.794,77 +0,9% +6,67% MDAX 27.560,89 +2,2% +9,73% TecDAX 3.091,65 +2,1% +5,84% SDAX 12.738,39 +1,9% +6,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,04 -31 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 3.512,6 66,5 56,4 MDAX 44 6 0 706,9 37,9 26,7 TecDAX 27 3 0 746,3 24,2 18,5 SDAX 58 10 2 142,1 9,2 7,1 ===

