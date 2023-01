Nach der heftigen Talfahrt im Vorjahr startet die Aktie des zu Bitcoin-Holding mutierten Software-Konzerns MicroStrategy fulminant ins neue Jahr. Während der Kurs alleine am heutigen Montag zeitweise um mehr als zehn Prozent steigt, beläuft sich das Plus seit der Neuempfehlung in der aktuellen AKTIONÄR-Ausgabe bereits auf rund 20 Prozent.Grund für den Kurssprung der MicroStrategy-Aktie am heutigen Montag dürften primär die Erholungstendenzen beim Bitcoin sein. Mit einem Kursplus von rund 2,5 Prozent ...

