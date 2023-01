DJ MÄRKTE EUROPA/Rally geht weiter - Bayer gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben zu Wochenbeginn an die Jahresauftaktrally angeknüpft und fest geschlossen. "Viele Anleger haben den starken Aufschwung der vergangenen Woche wegen der Urlaubssaison noch verpasst", so ein Händler einer großen inländischen Kapitalanlagegesellschaft. "Nun kommen sie aus dem Urlaub zurück, sind von dem Anstieg auf dem falschen Fuß erwischt worden und dürften auf den fahrenden Zug aufspringen", sagte er. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 14.793 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zog um 1,3 Prozent auf 4.069 Punkte an. Gut im Markt lag auch der Euro - die Gemeinschaftswährung stieg bis Börsenschluss auf 1,0748 Dollar.

Nach dem günstigen US-Arbeitsmarktbericht und den extrem schwachen ISM-Daten vom Freitag wurden die Zinssorgen an den Märkten weiter gedämpft, was den Euro beflügelt. Sowohl die Dynamik des Stellenaufbaus als auch der Anstieg der Stundenlöhne haben im Dezember weiter nachgelassen. Die nächsten stärkeren Impulse werden nun von den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag erwartet. Zum Wochenauftakt standen vor allem deutsche Daten im Blick: Die Industrieproduktion ist im November saisonbereinigt um 0,2 Prozent gewachsen, geringfügig langsamer als erwartet.

Ab Freitag setzt Berichtssaison die Akzente

Derweil steht die Berichtssaison vor der Tür. Am Freitag starten wie üblich die US-Banken die Zahlenvorlage mit Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Entsprechend dürfte der Sektor im Wochenverlauf im Fokus stehen.

Gefragt waren in Europa Bauwerte, Technologie-Aktien und die rohstoffnahen Basic Resources, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 3,4 Prozent stiegen. Dagegen gaben die Indizes der Versorger sowie der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien etwas nach.

Bayer legten um 2,6 Prozent zu. Der US-Investor Inclusive Capital Partners, hinter dem laut Financial Times der aktivistische Investor Jeff Ubben steht, hält einer Stimmrechtsmitteilung zufolge eine Beteiligung unter 1 Prozent an Bayer im Wert von mehr als 400 Millionen Euro. Der Chemie- und Pharmakonzern sucht Informanten zufolge einen neuen CEO, der den 2024 ausscheidenden Werner Baumann ablösen soll, schreibt die FT.

Für Monte dei Paschi (MPS) ging es um 11,7 Prozent nach oben. Stützend wirkte ein Interview von CEO Luigi Lovaglio in Il Sole 24 Ore. Nach der erfolgreichen 2,5 Milliarden Euro schweren Rekapitalisierung hat sich Lovaglio zuversichtlich zu den Aussichten der Bank geäußert. Der CEO glaubt, dass MPS eine konstruktive Rolle im Banken-Konsolidierungsprozess spielen könne. MPS stelle kein systemisches Risiko mehr dar. Equita schließt nicht aus, dass MPS zunehmend das Objekt von Übernahmespekulationen werden könnte.

Astrazeneca kauft Cincor für 1,8 Milliarden Dollar

Astrazeneca verloren nach der Übernahme des US-Biotechnologie-Unternehmens Cincor für einen Gesamtbetrag von bis zu 1,8 Milliarden Dollar 0,5 Prozent. Im Mittelpunkt der Übernahme stehe das Cincor-Hauptprodukt namens Baxdrostat, ein Phase-3-Medikament, das für die Behandlung von behandlungsresistentem Bluthochdruck entwickelt werde, so Shore Capital.

Eon gaben um 0,9 Prozent nach. Morgan Stanley hat die Aktien auf "Untergewichten" abgestuft. In der zweiten Reihe stiegen Knorr-Bremse mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 6,6 Prozent.

In der vierten Reihe setzten Curevac ihre Erholung mit Aufschlägen von 35,2 Prozent fort. Nach positiven Studienergebnissen hatte Jefferies die Aktie zum Kauf empfohlen. Zudem bekommt Curevac einen neuen Chef. Wie das Biopharmaunternehmen mitteilte, wurde der Sanofi-Manager Alexander Zehnder zum 1. April zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Franz-Werner Haas gebe sein Amt nach mehr als zehn Jahren als Vorstandsmitglied und nach dreijähriger Amtszeit als Vorstandschef ab.

