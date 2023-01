Novavax katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund sechzehn Prozent im Gewinn. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünfundvierzig Prozent für neue Monatshochs. 18,55 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Investoren, die an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...