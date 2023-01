Europäische Aktien sind seit Anfang Oktober massiv gestiegen, der DAX nimmt sogar wieder Kurs auf die 15.000-Punkte-Marke. Doch just als Anleger wieder Vertrauen in Aktien fassen, kommt die US-Investmentbank JPMorgan um die Ecke und vermiest die Stimmung. Ihrer Ansicht nach sind die Kurse zu gut gelaufen.Die Bank rät Anlegern am Montag zu Gewinnmitnahmen an den europäischen Aktienmärkten. Nach den hohen Kursgewinnen seit Beginn des Schlussquartals 2022 seien die Antriebsfaktoren mittlerweile eingepreist, ...

