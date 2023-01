Adobe legt heute einen Traumstart hin. Die Aktie liegt immerhin rund fünf Prozent in der Gewinnzone. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 347,73 USD hingeblättert werden. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Adobe-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Der Hochpunkt liegt bei 355,67 USD. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...