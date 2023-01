NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit Blick auf die Übernahme von Cincor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Der Kauf des Biotech-Unternehmens aus den USA entspreche den Erwartungen an die Akquisitionsstrategie des Konzerns, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es am Markt Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des wichtigsten Medikaments von Cincor./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 18:32 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

ASTRAZENECA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de