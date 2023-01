- 2023 werden sowohl der monoklonale Anti-TIGIT-Antikörper EOS-448/GSK4428859A als auch der Adenosin-A2A-Rezeptor-Antagonist Inupadenant bedeutende Fortschritte machen



- Elf geplante oder laufende klinische Studien zu verschiedenen Tumorarten in drei Pipeline-Programmen

- EOS-984, ein First-in-Class-Programm, das auf einen neuen Wirkmechanismus im Adenosin-Signalweg abzielt, wird voraussichtlich Mitte 2023 in die klinischen Studien aufgenommen

- Barguthaben in Höhe von 752 Mio. US-Dollar zum 30. September 2022, das durch mehrere Wendepunkte in unserem Portfolio voraussichtlich bis 2026 reichen wird

WATERTOWN, Massachusetts und GOSSELIES, Belgien, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von Immuno-Onkologie-Therapeutika für Patienten leistet, hat heute einen Überblick über aktuelle Geschäftszahlen vorgestellt, die seine Position im Jahr 2023 voraussichtlich verbessern werden, indem sie einen Weg zur Registrierung seines vielversprechenden Immuntherapie-Portfolios schaffen.

"2022 war ein erfolgreiches Jahr, in dem wir mehrere Studien in beiden klinischen Programmen begonnen haben. Im Jahr 2023 werden wir unseren breit angelegten klinischen Plan gegen validierte Ziele weiter vorantreiben und von aussagekräftigen Ergebnissen aus dem gesamten Bereich profitieren. Wir gehen davon aus, dass wir EOS-448, unseren Anti-TIGIT-Antikörper, in Kombination mit dem Anti-PD-1-Antikörper Jemperli (Dostarlimab) von GSK in die Phase III bringen werden, und wir werden auch weiterhin Studien, die auf den Adenosin-Signalweg abzielen, durch unser Inupadenant-Programm vorantreiben. Darüber hinaus wird EOS-984, eine First-in-Class-Therapie, die ein neuartiges Ziel im Adenosin-Signalweg hemmen soll, voraussichtlich Mitte 2023 in die klinische Phase kommen, und wir sind durch die uns vorliegenden präklinischen Daten sehr ermutigt", so Dr. Michel Detheux, President und Chief Executive Officer von iTeos. "Mit unserer wissenschaftlichen Expertise, unseren Fähigkeiten in der Arzneimittelentwicklung, unseren finanziellen Ressourcen und unserer starken Partnerschaft mit GSK sind wir in einer beneidenswerten Position, während wir ins Jahr 2023 starten. Im Laufe des Jahres werden wir diese neuartigen Kombinationen weiter vorantreiben, um die nächste Welle von Immuntherapien zu erschließen und zusätzliche Daten und Werte zu generieren, während wir daran arbeiten, neue Behandlungsoptionen für Menschen mit Krebs zu entwickeln."

Klinische Entwicklungspläne

EOS-448/GSK4428859A: Monoklonaler IgG1-Anti-TIGIT-Antikörper, der auf den Fc-Gamma-Rezeptor (Fc?R) wirkt und die Anti-Tumor-Reaktion durch vielfältige Mechanismen verstärkt.

In Zusammenarbeit mit GSK prüft iTeos EOS-448 als potenziellen immunonkologischen Wirkstoff der nächsten Generation in mehreren Kombinationsstudien. Zu den Highlights gehören: Laufende randomisierte Phase-II-Studie zur Bewertung der Kombination von GSKs Anti-PD-1, Dostarlimab, mit EOS-448 bei zuvor unbehandeltem fortgeschrittenem/metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Laufende Phase-II-Expansionsstudie, in der die Kombination von GSKs Anti-PD-1, Dostarlimab, mit EOS-448 bei fortgeschrittenem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses in der Erstlinie untersucht wird. Weitere Erforschung von zwei neuartigen Tripletts bei ausgewählten fortgeschrittenen soliden Tumoren, beide in Phase Ib-Studien: EOS-448 mit Dostarlimab und dem experimentellen iAnti-CD96-Antikörper von GSK sowie EOS-448 mit Dostarlimab und dem Anti-PVRIG von GSK.

Fortschreiten des Dosis-Eskalations-Teils einer Phase-I/II-Studie, in der EOS-448 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Iberdomid von Bristol Myers Squibb bei multiplem Myelom untersucht wird.



Adenosin-Signalweg

Inupadenant (EOS-850): Entwickelt als unüberwindbarer und hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin-A 2A -Rezeptors , des einzigen Adenosinrezeptors mit hoher Affinität, der auf zahlreichen Immunzellen in der Mikroumgebung des Tumors exprimiert wird. Zu den Highlights gehören:

Laufende Phase-II-Studie bei metastasiertem nicht-squamösem NSCLC nach IO zur Bewertung der Kombination von Inupadenant mit einer Platin-Doublett-Chemotherapie im Vergleich zur Standard-Platin-Doublett-Chemotherapie.

Die Kohorte mit hohen Biomarkern, in der Inupadenant als Monotherapie bei Patienten mit soliden Tumoren untersucht wird, die aufgrund einer hohen Biomarkerexpression ausgewählt wurden, ist noch nicht abgeschlossen.

EOS-984: First-in-Class-Programm mit kleinen Molekülen, das auf einen neuartigen Mechanismus im Adenosin-Signalweg abzielt

Neues klinisches Entwicklungsprogramm mit dem Potenzial zur vollständigen Umkehrung der Immunsuppression durch Adenosin in Kombination mit Inupadenant, aber auch mit anderen Behandlungsstandards.

Der Beginn der klinischen Studien wird für Mitte 2023 erwartet.

Updates zur finanziellen Lage

Liquidität: Die liquiden Mittel des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2022 auf 752,2 Mio. USD. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass sein Barmittelbestand bis ins Jahr 2026 reichen wird, um differenzierte klinische Programme zu EOS-448 und Inupadenant zu unterstützen und präklinische Programme zur Immunsuppression voranzutreiben.

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazienternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline umfasst zwei in der klinischen Phase befindliche Programme, die auf neue, validierte immunonkologische Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden. Der erste Antikörper-Produktkandidat, EOS-448, ist ein potenter Anti-TIGIT-Antikörper mit einer hohen Affinität und einer funktionellen Fc-Domäne, der dazu entwickelt wurde, die Anti-Tumor-Reaktion durch einen vielseitigen immunmodulatorischen Mechanismus zu verbessern. Er wird gegenwärtig gemeinsam mit GSK für verschiedene Indikationen vorangetrieben. Das Unternehmen treibt auch Inupadenant voran, einen Adenosin-A 2A -Rezeptor-Antagonisten der nächsten Generation, der auf die Überwindung der Immunsuppression bei Krebs zugeschnitten ist und nach einer ermutigenden Einzelwirkstoffaktivität in Phase I in mehreren Indikationen den Wirksamkeitsnachweis erbringt. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, Massachusetts (USA), und ein Forschungszentrum in Gosselies (Belgien).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Wörter wie "glauben", "antizipieren", "planen", "erwarten", "werden", "können", "beabsichtigen", "vorbereiten", "sehen", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über den potenziellen Nutzen von EOS-448 und Inupadenant, das Potenzial von EOS-984, die Immunsuppression durch Adenosin in Kombination mit Inupadenant und anderen Behandlungsstandards vollständig aufzuheben; unsere klinischen Pläne und anstehenden Meilensteine für 2023, einschließlich der Erzielung signifikanter Fortschritte und der Schaffung von Werten, unseres Plans, unseren breit angelegten klinischen Plan gegen validierte Zielmoleküle weiter voranzutreiben und von aussagekräftigen Ergebnissen auf dem gesamten Gebiet zu profitieren, unserer Erwartung, EOS-448 in Kombination mit Dostarlimab in die Phase III zu bringen, der weiteren Durchführung von Studien, die auf den Adenosin-Signalweg abzielen, und unserer Erwartung, dass EOS-984 Mitte 2023 in die klinische Phase eintreten wird; die Fähigkeit unserer neuartigen Kombinationen, die nächste Welle von Immuntherapien einzuleiten; und die Tatsache, dass iTeos bis ins Jahr 2026 über liquide Mittel verfügt, um differenzierte klinische Programme zu EOS-448 und Inupadenant zu unterstützen und präklinische Programme voranzutreiben, die auf Immunsuppressionssignalwege abzielen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge dieser Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die folgenden: Marktbedingungen; die erwarteten Vorteile und Chancen im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen iTeos und GSK könnten aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden oder es könnte länger dauern, sie zu realisieren, einschließlich der Unfähigkeit der Parteien, ihre Zusagen und Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung zu erfüllen, Herausforderungen und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktforschung und -entwicklung und Herstellungsbeschränkungen; iTeos könnte aufgrund von Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung sowie der Herstellung von Biologika verbunden sind, mit unvorhergesehenen Kosten konfrontiert werden oder Barmittel schneller oder langsamer ausgeben als derzeit erwartet; der Erfolg präklinischer Tests und früher Ergebnisse aus klinische Studien stellt nicht sicher, dass spätere klinische Studien erfolgreich sein werden, und frühe Ergebnisse einer klinischen Studie sagen nicht notwendigerweise die endgültigen Ergebnisse voraus; die Daten für unsere Produktkandidaten reichen möglicherweise nicht aus, um die behördliche Genehmigung für Studien in späteren Phasen zu erhalten oder Produkte zu vermarkten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder geplanten Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der Forschungs- und klinischen Entwicklungspläne und der Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können, Entscheidungen von Aufsichtsbehörden, Gerichten oder Behörden wie z. B. Entscheidungen des US-Patent- und Markenamts in Bezug auf Patente, die unsere Produktkandidaten abdecken, und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von iTeos auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Quartal aufgeführt sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere SEC-Einreichungen des Unternehmens, die Sie unbedingt lesen sollten. Aussagen zur Unternehmensfinanzierung geben keinen Hinweis darauf, wann das Unternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten haben wird.

Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich in hohem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

