Philadelphia (ots/PRNewswire) -Mitarbeiter von Gift of Life, die Gemeinde und Krankenhauspartner setzen die stolze Geschichte der gemeinsamen Lebensrettung fortDank der engagierten Mitarbeiter, der Krankenhauspartner und der großzügigen Gemeinschaft ist das Gift-of-Life-Spenderprogramm in den USA im 15. aufeinanderfolgenden Jahr führend bei lebensrettenden Organspenden. Im Jahr 2022 koordinierte Gift of Life unter allen 57 Organbeschaffungsorganisationen (OPO) des Landes die meisten Organspender und die meisten Organe für Transplantationen.Gift of Life ist landesweit führend in den folgenden Bereichen:- Die meisten Organspender - Es wurden im Jahr 2022 die lebensrettenden Spenden von 690 Organspendern und damit die meisten in den USA pro Jahr seit 2008 koordiniert.- Die meisten Organtransplantationen - Diese Spenden führten zu 1.744 Transplantationen, den meisten in den USA im Jahr 2022.- Die meisten Nierentransplantationen in der Geschichte der USA - Es wurden 1.017 Nieren für Transplantationen im Einklang mit den Initiativen von CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) und HRSA (Health Resources and Services Administration) zur Verbesserung der Nierenverwendung und des Zugangs zu Nieren koordiniert. Nieren sind das Organ, das die meisten Patienten auf der nationalen Warteliste benötigen.- Größter Beitrag zum Meilenstein der einmillionsten Transplantation in den USA: Die Gift of Life Community hat von allen Regionen des Landes die meisten Organe für Transplantationen zu diesem historischen Meilenstein beigesteuert.Das Spenderprogramm von Gift of Life mit Hauptsitz in Philadelphia ist die vom Bund benannte Organbeschaffungsorganisation (Organ Procurement Organization - OPO), die die östliche Hälfte von Pennsylvania, das südliche New Jersey und Delaware versorgt. Die jährliche Spendenrate von Gift of Life gehört mit 61 Organspendern pro Million Einwohner zu den höchsten der Welt."Unsere Gemeinschaft - bestehend aus unglaublich großzügigen Familien - wird von dem weltbesten Team für Organspenden betreut, das eng mit den Krankenhäusern in unserer Region zusammenarbeitet. Gemeinsam haben wir es geschafft, seit 15 aufeinanderfolgenden Jahren die meisten Spenderhelden in den USA zu koordinieren", sagte Richard Hasz, President und CEO des Spenderprogramms von Gift of Life, der Transplant Foundation sowie Gift of Life Howie's House.Hasz fügte hinzu: "Unser Engagement für jeden Menschen auf der Transplantationswarteliste - mehr als 5.000 allein in unserer Region - ist unerschütterlich. Unser starkes, leidenschaftliches Gift-of-Life-Team arbeitet jeden Tag rund um die Uhr, um Leben zu retten. In unserer fast 50-jährigen Geschichte haben wir das Leben von mehr als zwei Millionen Menschen durch Organ- und Gewebetransplantationen verändert. Wir werden weiterhin innovativ sein und streben nach dem Tag, an dem niemand, der ein Transplantat benötigt, auf der Warteliste stirbt."Victoria Burns, RN, CPTC, CT, bringt ihre umfassenden pflegerischen und kommunikativen Fähigkeiten seit mehr als 14 Jahren als Transplantationskoordinatorin bei Gift of Life ein. Die anspruchsvolle Arbeit der Spendenkoordination ist sehr bereichernd, sagt sie."Die Arbeit, die wir jeden Tag leisten, kann für einen Patienten auf der Warteliste den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten und einer Familie, die einen schweren Verlust erlitten hat, Trost spenden. Spenderfamilien teilen uns mit, wie bedeutungsvoll es ist, dass die letzte Tat ihres geliebten Menschen dazu diente, Leben zu retten und zu heilen. Es ist unglaublich beeindruckend", sagt sie. Erfahren Sie mehr über diese lebensrettende Arbeit.Rafiah Cheeks wurde mit einer fehlerhaften Leber geboren, die jeden Teil seines winzigen Körpers betraf. Eine lebensrettende Transplantation ermöglichte es ihm, aufzuwachsen, ein erfülltes Leben zu genießen und als Athlet bei den Donate Life Transplant Games of America anzutreten. Rafiah hat zahlreiche Medaillen gewonnen, zuletzt bei den Spielen im Jahr 2022, aber noch stolzer ist er auf das Vermächtnis seiner Mutter als Spenderin. Lesen Sie seine inspirierende Geschichte.Im Jahr 2022 hat Gift of Life lebensveränderndes Gewebe von 2.437 Spendern gewonnen, darunter 1.348 Spender von Muskelgewebe und 1.974 Spender von Hornhaut. Diese wertvollen Gaben können mehr als 135.000 Menschen zugutekommen: Knochenspenden für orthopädische und Sportverletzungen, Hautspenden für Verbrennungspatienten und rekonstruktive Chirurgie, Herzklappen zur Behebung lebensbedrohlicher Defekte und Hornhäute für das Geschenk des Sehens.Die Spendenexperten von Gift of Life arbeiten mit 126 Akutkrankenhäusern und 13 Transplantationszentren zusammen. "Um Familien die Möglichkeit zu geben, nach dem Tod eines geliebten Menschen Leben zu schenken, braucht es eine besondere Partnerschaft. Unsere Teams von Gift of Life und der Intensivpflege im Krankenhaus bringen so viel Einfühlungsvermögen und Können in ihre gemeinsame Aufgabe ein, sich um Spender zu kümmern und Spenderfamilien zu unterstützen. Der komplexe Prozess von der Spende bis zur Transplantation ist eine echte Teamleistung und eine Anerkennung für unsere klinischen Betreuer, die wissen, wie wertvoll jedes Organ ist, um das Leben eines Menschen zu retten", sagte Christine Radolovic, MS, BSN, RN, Chief Clinical Officer von Gift of Life.Eine Transplantation rettete Dr. Sean Devine, der sich als Intensivmediziner an vorderster Front der Pandemie mit COVID-19 infizierte und irreparable Schäden an seiner Lunge erlitt."Die Auswirkungen der Organspende auf das Leben der Menschen sind tiefgreifend. Unsere Region kann sich glücklich schätzen, selbstlose Familien zu haben, die sich für eine Spende entscheiden, und Verfechter der Spende in jedem Krankenhaus, die stolz darauf sind, eng mit dem außergewöhnlichen Team von Gift of Life zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Devine, ein Pulmonologe im Geisinger Medical Center.Gift of Life unterstützt Spenderfamilien in ihrer Trauer mit Beratung und speziellen Programmen, darunter die jährlichen Life and Legacy Celebrations, bei denen Spenderhelden und ihre Familien geehrt werden. Sehen Sie sich die diesjährige virtuelle Zeremonie an."Wir fühlen uns geehrt, einer Gemeinschaft zu dienen, die so außergewöhnlich gütig ist und die seit 2008 jedes Jahr bei den lebensrettenden Organspenden führend ist. Wir rufen alle dazu auf, die Lücke zwischen den für eine Transplantation verfügbaren Organen und den mehr als 100.000 Kindern und Erwachsenen im Land zu schließen, die verzweifelt auf ein Spenderorgan warten. Jeder von uns kann ein Held sein, indem er sich als Spender anmeldet", sagte Jan L. Weinstock, Esq., Chief Administrative Officer und General Counsel. Jeden Tag sterben in den USA siebzehn Patienten in der Warteschleife. Es dauert weniger als eine Minute, um sich anzumelden und dabei zu helfen, Leben zu retten. Um mehr zu erfahren oder sich zu registrieren, besuchen Sie donors1.org.Einer der Spenderhelden des Jahres 2022 war Mackenzie Rose, eine temperamentvolle Siebenjährige, die einem Freund der Familie und einem weiteren Menschen durch eine Organspende das Leben gerettet hat. Sehen Sie sich Ihre Geschichte an.Führend in Innovation und BildungDie Mitarbeiter von Gift of Life sind international für ihr Fachwissen, ihre Innovationskraft und ihre Führungsrolle auf dem Gebiet der Spende und Transplantation anerkannt. Zu den Höhepunkten von 2022 gehören:- Eröffnung des Gift of Life Donor Care Center am Hospital of the University of Pennsylvania in Philadelphia - die erste Intensivstation im Nordosten der USA ausschließlich für verstorbene Organspender. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile dieses hochmodernen Zentrums.- Wir sind federführend bei der ersten Initiative dieser Art - der nationalen "Kidney Collaborative" (Lerngemeinschaft für Behandlungsmöglichkeiten bei Nierenerkrankungen im Endstadium) von CMS und HRSA - die darauf abzielt, die Zahl der für Transplantationen verfügbaren Nieren zu erhöhen, indem wir hocheffektive Verfahren zwischen Akutkrankenhäusern, Organbeschaffungsorganisationen und Transplantationszentren austauschen.- Ausweitung der Partnerschaft von Gift of Life mit Krankenhäusern und Technologieunternehmen, um Innovationen einzuführen, die einen schnelleren und effizienteren Organspendeprozess ermöglichen. Hier sind zwei Beispiele:- Beschleunigung der Übermittlung wichtiger medizinischer Informationen durch den Einsatz einer maßgeschneiderten Software, die klinische Daten von Spendern sicher elektronisch importiert, wodurch die Genauigkeit gewährleistet wird und sich die Koordinatoren verstärkt auf das Spendermanagement und die Organvergabe konzentrieren können. Klicken Sie hier für weitere Informationen.- Das Hinzufügen der neuesten GPS-Ortung, die den zeitkritischen Transport und die erfolgreiche Lieferung wertvoller Organe für Transplantationen unterstützt.- Austausch von Best Practices und Forschungsergebnissen mit Mitarbeitern, die wissenschaftliche Artikel veröffentlichen und Vorträge bei den wichtigsten Berufsverbänden halten:- American Society of Transplant Surgeons (Amerikanische Gesellschaft der Transplantationschirurgen)- American Society of Transplant Physicians (Amerikanische Gesellschaft der Transplantationsmediziner)- Society for Critical Care Medicine (Gesellschaft für Intensivmedizin)- The Transplantation Society (Die Transplantationsgesellschaft)- AOPO, Association of Organ Procurement Organizations (Verband der Organbeschaffungsorganisationen)- NATCO, The Organization for Donation and Transplant Professionals (Die Organisation für Spende- und Transplantationsfachkräfte)Das Gift of Life Institut ist ein internationales Schulungszentrum für Organ- und Gewebespender, das auf den Erfahrungen des Spenderprogramms Gift of Life basiert. Zu den umfassenden, interdisziplinären Ressourcen des Instituts, die darauf abzielen, die Spendenergebnisse zu verbessern, gehören kompetenzbasiertes Lernen, Weiterbildung, kooperative Forschung und Beratungsdienste. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das Institut mehr als 579 Workshops mit 57 Organbeschaffungsorganisationen und mehreren Gewebebanken durchgeführt und dabei über 13.400 Fachleute aus den USA und 33 Ländern auf der ganzen Welt geschult. Im Jahr 2022 führte das Institut Schulungen für mehr als 1.225 Teilnehmer/innen durch.Transplant Pregnancy Registry International (TPRI, Transplantat-Schwangerschafts-Register-International) ist die einzige Forschungsstudie weltweit, die die Auswirkungen von Schwangerschaften bei Transplantatempfängerinnen und die Auswirkungen von immunsuppressiven Medikamenten auf die Fruchtbarkeit und Schwangerschaftsergebnisse verfolgt. Viele Transplantatempfängerinnen wurden in den vergangenen Jahren vor einer Schwangerschaft gewarnt. TPRI hat mit mehr als 32 Jahren Expertenforschung dazu beigetragen, Organempfängern wissenschaftlich fundierte Informationen zu geben, damit sie nach der Transplantation Eltern werden können.Seit 1991 haben das TPRI-Team und seine Mitarbeiter 3.062 Eltern und 5.326 Schwangerschaften beobachtet, mehr als 250 Enkelkinder gefeiert, Informationen auf 545 akademischen Foren präsentiert und über 300 Publikationen verfasst, darunter 83 von Experten begutachtete Veröffentlichungen. Ihre Arbeit fließt in Behandlungsrichtlinien, in die Ausbildung von Anbietern und in die Beratung von Empfängern weltweit ein.Im November 2022 gab es ein Wiedersehen zweier TPRI-Teilnehmer, die Freunde wurden, als sie beide als Kleinkinder eine lebensrettende Lebertransplantation erhielten und jetzt selbst gesunde Kinder haben. Sehen Sie sich die herzerwärmende Geschichte von Anna und Kate an.Transplant Foundation , die unterstützende Tochtergesellschaft des Gift-of-Life-Spenderprogramms, ist führend in Forschung und Bildung, um Spenden und Transplantationen auf der ganzen Welt zu fördern. Außerdem werden Zuschüsse zur Förderung von Innovation, Qualität und Sicherheit durch wissenschaftliche Forschung, soziale und verhaltensbezogene Interventionen oder alternative Ansätze zu bestehenden Verfahren und Protokollen gewährt. Die Transplant Foundation hat in den vergangenen Jahren mehr als 22 Forschungsinitiativen finanziert.Im Jahr 2022 finanzierte die Transplant Foundation ein innovatives Programm, um junge Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Hintergrund für Karrieren in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Mathematik und Ingenieurwesen (MINT) zu begeistern. Das erste ID-STEM-Programm (Increasing Diversity in STEM) am Crozer-Chester Medical Center in Chester, Pennsylvania wurde von dem Transplantationschirurgen Dr. Thomas Butler, ins Leben gerufen. Das Programm ist das erste seiner Art in unserer Region und landesweit erst das zweite, das Minderheitenschülern angeboten wird. Erfahren Sie mehr in diesem Video.Die Transplant Foundation unterstützt auch das Camp Jeremy, ein Sommer-Tagescamp mit viel Spaß und Freundschaft für junge Transplantatempfänger und ihre Geschwister. Camp Jeremy wurde um eine eintägige, virtuelle Winterversion mit Spielen, Kunstprojekten und wissenschaftlichen Experimenten erweitert.Die Transplant Foundation unterstützt Transplantatempfänger, Lebendspender und die Teilnahme von Spenderfamilien als Teil des Team Philadelphia bei den Donate Life Transplantation Games of America. Die Athleten von Team Philly haben bei den Transplantation Games 2022 in San Diego 58 Medaillen gewonnen, darunter 36 goldene, 16 silberne und 6 bronzene. Sehen Sie sich einige der Aktionen in diesem Highlights-Videoan.Der jährliche Donor Dash von Gift of Life unterstützt die Transplant Foundation, indem er Spendengelder sammelt und die Öffentlichkeit auf den dringenden Bedarf an Organ- und Gewebespendern aufmerksam macht. Dash feierte im April 2022 (Nationaler Monat der Lebensspende) sein 25-jähriges Bestehen und mehr als eine Viertelmillion Menschen haben seit dem Start von Dash mitgemacht. Erlebe die Faszination von Dash in diesem Highlights-Video.Neuer Name, gleiche Mission: Ein Zuhause für Transplantationspatienten und deren FamilienEin besonderer Ort des Trostes, der Hoffnung und der Heilung für Tausende von Transplantationspatienten und ihre Familien seit mehr als einem Jahrzehnt wurde 2022 nach seinem visionären Gründer umbenannt. Das Gift of Life Family House wurde zu Ehren von Howard M. Nathan in Gift of Life Howie's House umbenannt. Howard M. Nathan ist jetzt Executive Director der Transplant Foundation, nachdem er 38 Jahre lang Präsident und CEO des Gift-of-Life-Spenderprogramms war.Das Haus ist ein warmes und einladendes Zuhause mit 32 Zimmern, das Familien, die für eine lebensrettende Transplantation nach Philadelphia reisen, eine vorübergehende, erschwingliche Unterkunft und professionelle Unterstützungsleistungen bietet. Das Haus ist das erste Krankenhaus in den USA, das von einer Organbeschaffungsorganisation gegründet wurde und mehreren Transplantationszentren dient.Das Haus hat seit seiner Eröffnung 85.430 Nächte für Essen, Unterkunft und Hilfsdienste gesorgt und getreu seinem Auftrag zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit es während der Pandemie geöffnet bleiben konnte. Mit der Unterstützung der Gemeinschaft hat das Haus 153.351 Gäste empfangen und mehr als 306.702 Mahlzeiten ausgegeben.Die Webinar-Reihe und die virtuellen Selbsthilfegruppen des Hauses für Transplantationspatienten und Betreuer bieten kostenlose, wichtige Informationen zu einer Vielzahl von Themen, vom Verständnis des Wartelistenprozesses bis zu Genesung, Medikamenten und psychischer Gesundheit. Im Jahr 2022 nahmen 2.200 Teilnehmer aus den meisten US-Staaten und mehreren Ländern an diesen Programmen teil.Engagement für unsere GemeinschaftDas Engagement von Gift of Life für die Unterstützung von Transplantationspatienten und ihren Betreuern/Familien geht über das Haus hinaus und umfasst auch Zuschüsse für Menschen, die in Transplantationszentren im gesamten Versorgungsgebiet betreut werden. Durch verschiedene Initiativen zur Unterstützung von Transplantationspatienten und ihren Familien hat Gift of Life in den vergangen 11 Jahren subventionierte Pflege für mehr als 12 Millionen Dollar bereitgestellt.Die Arbeit von Gift of Life wäre nicht möglich ohne Hunderte von Freiwilligen, die die Gäste mit Essen und Dienstleistungen versorgen, die Öffentlichkeit aufklären und unsere lebensrettende Mission unterstützen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein Botschafter für Gift of Life werden können, und lesen Sie diese inspirierende Geschichte des Spender-Papas Tom Gano, der mehr als 300.000 Schüler über die Bedeutung von Organ- und Gewebespenden aufgeklärt hat.Informationen zum Gift-of-Life-SpenderprogrammDas Gift-of-Life-Spenderprogram ist die gemeinnützige, vom Bund benannte Organbeschaffungsorganisation, die mit 126 Akutkrankenhäusern und 13 Transplantationszentren zusammenarbeitet, um 11,3 Millionen Menschen in der östlichen Hälfte von Pennsylvania, dem südlichen New Jersey und Delaware zu versorgen. Dank seiner mitfühlenden Gemeinschaft hat Gift of Life in den letzten 15 Jahren die meisten Organspender in den Vereinigten Staaten koordiniert. Die jährliche Spendenrate, zuletzt 61 Organspender pro Million Einwohner, gehört zu den höchsten der Welt. Seit 1974 hat Gift of Life mehr als 58.000 Organe für Transplantationen koordiniert, und mehr als zwei Millionen Gewebetransplantationen wurden durch die Großzügigkeit der Spender und ihrer Familien ermöglicht. Ein Organspender kann das Leben von bis zu acht Menschen retten, und ein Gewebespender kann das Leben von mehr als 100 anderen verbessern. Um weitere Informationen zu erhalten oder sich anzumelden, besuchen Sie donors1.org.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1979058/Gift_of_Life_Donor_Program___Nations_Leader_for_15_Years.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/625153/Gift_of_Life_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/spenderprogramm-gift-of-life-seit-15-jahren-landesweit-fuhrend-301717042.htmlPressekontakt:Karen Muldoon Geus,kmuldoongeus@donors1.org,610-864-1840; Kimberly Battistini,kbattistini@donors1.org,215-219-6268Original-Content von: Gift of Life Donor Program, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119472/5412402