The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2023ISIN NameDE000HLB1J20 LB.HESS.-THR. 0514B/004DE000NLB8E59 NORDLB GELDM.FRN 01/15XS0577606725 LLOYDS BANK 11/23 MTNXS0864360358 NATL AUSTR. BK 12/23 MTNDE000BLB3VE3 BAY.LDSBK.IS.16/23XS1514470316 TEOLLIS.VOIMA OYJ16/23MTNDE000NLB1KD8 NORDLB IS.S.1644XS1550988569 NN GROUP 17/23 MTN REGSXS1718306050 SOC GENERALE 17/23 MTNUS037833DE71 APPLE 17/23XS2100597256 CFLD(CAY)INV 20/23US961214EJ83 WESTPAC BKG 20/23US961214EK56 WESTPAC BKG 20/23 FLRDE000SLB4212 LDSBK.SAAR OPF A421US80283LAY92 SANTANDER UK 20/23