Der Satellitennetzwerkbetreiber hat eine Vereinbarung mit QUALCOMM bekannt gegeben. Es geht um die Integration von Satellitennachrichten und Notrufdiensten auf der Snapdragon Mobile Platform von QUALCOMM für Smartphones. Damit vergrößert sich der adressierbare Markt für die IRIDIUM, da die Satellitenverbindung in einem breiteren Spektrum an Endgeräten verfügbar sein wird. Die große Fantasie ist hier die vollumfängliche Satellitenkommunikation über das bisherige Feature der Notrufdienste hinaus. QUALCOMM ist hier womöglich der Türöffner für den Massenmarkt für IRIDIUM. Es kursziert auf das Gerücht, dass IRIDIUM vor einem Deal mit SAMSUNG steht. Bei rd. 250 Mio. verkauften Smartphones pro Jahr würde ein solcher Deal für IRIDIUM den Durchbruch vom Nischenplayer in den Massenmarkt bedeuten. In letzterem Fall könnte sich der freie Cashflow in Höhe von 300 Mio. $ (2023e) in den nächsten zehn Jahren vervielfachen, was den stattlichen Börsenwert von 7,5 Mrd. $ bei 750 Mio. $ Umsatz relativieren würde. Die QUALCOMM-Ankündigung bescherte der Aktie ein Plus von fast 10 % und damit ein neues All-Time-High. Aktuell ist die Aktie ein Halteposition, bei Schwäche eine spekulative Kaufoption.













IRIDIUM COMMUNICATIONS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de