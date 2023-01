Bregal Sagemount ("Sagemount"), eine führende wachstumsfokussierte Private-Equity-Firma, kündigte heute eine strategische Wachstumsinvestition in Enhesa (das "Unternehmen") an, einen weltweit tätigen führenden Anbieter aufsichts- und nachhaltigkeitsbezogener Informationen. Im Rahmen der Transaktion übernimmt Sagemount die Minderheitsbeteiligung von ICG an Enhesa, wobei der bestehende Investor CGE Partners ("CGE") seinen Mehrheitsanteil am Unternehmen behält. Die Finanzbedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Mit seinem globalen Hauptsitz in Brüssel (Belgien) und einem US-Hauptsitz in Arlington im Bundesstaat Virginia befähigt Enhesa multinationale Konzerne weltweit dazu, durch positive Umweltauswirkungen und die Sicherstellung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Durch die Zusammenführung von einigen der weltweit umfassendsten Datensätze, KI-gestützten Analysen und bekannten Fachleuten in den Bereichen globaler Geschäftsbetrieb, Produkte, Einhaltung von Chemikalienmanagementauflagen und Nachhaltigkeit bietet Enhesa umsetzbare Auflageninformationen in über 40 Sprachen und in mehr als 300 Rechtsgebieten mit der Unterstützung einer Belegschaft von mehr als 100 hausintern tätigen Rechtsberatern. Bei der Navigation des in schnellem Wandel befindlichen aufsichtsrechtlichen Umfeldes hilft Enhesa Unternehmen, ihre Anforderungen hinsichtlich Auflageneinhaltung und Nachhaltigkeit jetzt und in Zukunft souverän zu erfüllen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sagemount beim Beginn unserer nächsten Wachstumsphase", erklärte Peter Schramme, CEO von Enhesa. "Mit der Unterstützung von Sagemount und CGE und deren tiefgreifender Branchenexpertise sind wir unseres Erachtens bestens aufgestellt, um weiter in unser aktuelles Angebot zu investieren und dazu die Abdeckung neuer Inhalte, Nutzungsfälle und Kundenvertikalen zu beschleunigen."

"Wir sehen ein enormes Wachstum für Enhesa in der Zukunft, basierend auf der starken Produkt-Markteignung des Unternehmens und spürbaren Renditen für die Kunden", so Pavan Tripathi, Partner bei Sagemount. "Enhesa blickt auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurück und hat seine Kundenbeziehungen kontinuierlich gepflegt und ausgebaut und sein neues Inhaltsangebot und seine Gebietsabdeckung durch organische und anorganische Wachstumsinitiativen erweitert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter Schramme, dem Team von Enhesa und CGE."

David Greenbaum, Vice President bei Sagemount, ergänzte: "Für Firmen, die weltweit tätig sind, fertigen und verkaufen, ist Enhesa mit Abstand der führende Drittanbieter von Inhalten, der die Überwachung relevanter Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen ("EHS") und anderer Auflagen im Unternehmen erheblich schneller und genauer ermöglicht als hausinterne Teams oder unterschiedliche regionale Drittanbieter von Inhalten."

"Seit der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2020 ist die Zusammenarbeit mit Enhesa sehr erfolgreich verlaufen. Im Besitz von CGE hat Enhesa sein Geschäft bisher deutlich ausgeweitet, seine branchenführenden regulatorischen Auflageninhalte ausgedehnt, so dass diese jetzt neben EHS auch Produkt-Compliance und Nachhaltigkeitsangaben umfassen. Und darüber hinaus wurden fünf strategische Zusatzübernahmen getätigt", kommentierte CGE. "Wir freuen uns darauf, Enhesa in dessen nächstem Wachstumskapitel zusammen mit Sagemount weiter zu unterstützen."

Die Investition von Sagemount wurde von Pavan Tripathi, Sandeep Swaminathan, David Greenbaum, Harrison Boyajian und Stephanie Li angeführt. Sagemount erhielt Beratung von Raymond James and Goodwin Procter. Enhesa und CGE wurden von Houlihan Lokey und Travers Smith beraten.

Über Enhesa

Enhesa ist der führende Anbieter von auflagenbezogenen und Nachhaltigkeitsdaten weltweit. Mit Hauptsitz in Brüssel und Niederlassungen in Washington, DC, Williamsport/PA, Toronto, Großbritannien, Tokio, Schanghai und Portugal befähigt Enhesa multinationale Konzerne weltweit dazu, durch positive Umweltauswirkungen und die Sicherstellung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Durch die Zusammenführung von einigen der weltweit umfassendsten Datensätze, KI-gestützten Analysen und bekannten Fachleuten in den Bereichen globaler Geschäftsbetrieb, Produkte, Einhaltung von Chemikalienmanagementauflagen und Nachhaltigkeit bietet Enhesa umsetzbare Auflageninformationen in über 40 Sprachen und in mehr als 300 Rechtsgebieten. Bei der Navigation des in schnellem Wandel befindlichen aufsichtsrechtlichen Umfeldes hilft Enhesa Unternehmen, ihre Anforderungen hinsichtlich Auflageneinhaltung und Nachhaltigkeit jetzt und in Zukunft souverän zu erfüllen. Weitere Informationen über Enhesa finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enhesa.com.

Über Sagemount

Bregal Sagemount ist eine führende wachstumsfokussierte Private-Equity-Firma, die bisher Kapital von mehr als 6,0 Milliarden US-Dollar beschafft hat. Die Firma bietet flexible Kapital- und Strategieberatung für marktführende Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren in einer breiten Vielfalt von Transaktionsszenarien. Bregal Sagemount hat in mehr als 70 Unternehmen in diversen Sektoren investiert, darunter Software, Informations- und Datendienstleistungen, Finanztechnologie und Spezialfinanzen, digitale Infrastruktur, Gesundheits-IT sowie Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen. Die Firma betreibt Niederlassungen in New York, Palo Alto und Dallas. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Sagemount: www.sagemount.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über CGE

CGE Partners ist ein europäischer Investmentfonds im mittleren Marktsegment. CGE investiert in technologiebefähigte Firmen und erleichtert den Übergang zu einer stärker digitalisierten, erneuerbaren, sicheren und auflagenkonformen Zukunft und stellt Kapital und Kompetenzen bereit, um die Expansion in globale Märkte zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von CGE unter: https://cge-partners.com/.

