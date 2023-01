Der amerikanische Finanzdienstleister Jefferies Financial Group Inc. (ISIN: US47233W1099, NYSE: JEF) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 30 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 24. Februar 2023 (Record day: 13. Februar 2023). Jefferies zahlt auf das Jahr gerechnet eine Dividende von 1,20 US-Dollar an seine Investoren. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 37,75 US-Dollar einer Dividendenrendite von 3,18 ...

