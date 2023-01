Was nach dem starken Jahresauftakt zu erwarten ist von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, in dieser Woche war mehrfach von einem "starken Jahresauftakt" an den Aktienbörsen zu lesen. Das gilt aber mehr für den DAX und andere europäische Indizes. In den USA war der Jahresstart eher verhalten. Trotzdem wird 2023 ein wichtiges Aktienjahr werden! Ein starker Jahresauftakt Viele Anleger und vor allem viele Analysten haben mit einem schlechten Start gerechnet. Kein Wunder, wir haben Krieg, ...

