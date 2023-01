Mit der ebenfalls an der Börse in Australien gelisteten Suvo Strategic Minerals Ltd hat First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von mit Graphen verstärkten Metakaolin-Lösungen für die Zement- und Betonindustrie geschlossen. Ziel der neuen Kooperation ist es, für den Bausektor neue Produkte mit hoher Leistung bei gleichzeitig geringen CO2-Emissionen zu entwickeln.Das Problem der Baubranche ist hinlänglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...