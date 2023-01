Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation (VPI) für Dezember verfolgen, so die Analysten von Postbank Research.Man sollte nicht vergessen, dass die beste und die schlechteste Performance des S&P 500 im Jahr 2022 jeweils an einem VPI-Veröffentlichungstag verzeichnet worden seien. Die Konsensprognosen würden von einem Rückgang der VPI auf 6,5% ggü. Vj. ausgehen, was einem Minus von 0,6 Prozentpunkten gegenüber dem Wert von November entspräche, während für die Kerninflation ein Wert von 5,7% ggü. Vj. erwartet werde, also ein Rückgang um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Natürlich sei 6,5% immer noch ein hoher Wert, doch wäre dies der sechste Rückgang in Folge seit dem Höchststand von +9,1% im Juni 2022. ...

