Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen gerieten zum Wochenstart unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund: Die veröffentlichten Konjunkturdaten seien solide ausgefallen. So habe die deutsche Industrie ihren schwachen Auftakt ins Schlussquartal etwas ausgleichen können. Zudem habe sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone den dritten Monat in Folge aufgehellt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator sei etwas stärker als erwartet gestiegen und habe den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht. ...

