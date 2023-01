Laut Insidern plant Microsoft eine milliardenschwere Beteiligung am revolutionären KI-Startup OpenAI. Damit würde sich Microsoft die fast die Hälfte an den ChatGPT-Betreibern sichern. Bei Google-Mutter Alphabet könnte das für große Aufregung sorgen. Plant Microsoft etwa eine Großoffensive im Bereich KI? Laut der Website Semafor, die sich auf Insider beruft, plant der Tech-Gigant, rund zehn Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren. OpenAI ist jenes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...