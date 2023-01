LOS ANGELES, Kalifornien, Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Dynalab Corp. (das "Unternehmen"), einem in Rochester, New York (USA), ansässigen Vertriebsunternehmen und Hersteller von Kunststoffen, Verbrauchsmaterialien, Ausrüstungen, Verbrauchsgütern und kundenspezifischen Produkten für den wissenschaftlichen, industriellen, landwirtschaftlichen, Wasser-, Pharma- und Bildungsmarkt in den Vereinigten Staaten bekanntzugeben. Dynalab markiert das Debüt von Calibre Scientific auf dem US-amerikanischen Vertriebsmarkt und stärkt die Kapazitäten des Unternehmens in der Region Nord- und Südamerika angesichts bestehender Vertriebsaktivitäten in Kanada und Brasilien.



Die Produktpalette von Dynalab umfasst Kunststoffflaschen, Gläser, Behälter, Becher, Entsorgungsboxen und andere allgemeine Laborausrüstung. Mit seinem breit gefächerten Produktangebot bedient Dynalab eine Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen wie die Lagerung, Archivierung und den Transport von Chemikalien, Pulvern, Lösungsmitteln, Proben, Säuren und Arzneimitteln. Zusätzlich zu dem vertriebenen Produktangebot verfügt Dynalab auch über eine eigene Fertigungskapazität, um Produkte nach Kundenwunsch herzustellen, die den spezifischen Anforderungen entsprechen.

Mit dieser Übernahme diversifiziert Calibre Scientific sein bestehendes Produktportfolio auf dem Markt für Laborbedarf weiter, erweitert aber vor allem seine globale Vertriebsplattform um einen wichtigen Markt. "Mit starken, langjährigen Lieferanten- und Kundenbeziehungen und eigenen Fertigungskapazitäten bedient Dynalab seit über 65 Jahren erfolgreich den US-Markt", so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. "Dynalab wird es Calibre Scientific ermöglichen, sein Vertriebsnetz in Nordamerika weiter auszubauen und interessante Cross-Selling-Möglichkeiten für unser gesamtes Portfolio weltweit zu schaffen."

"Dynalab hat sich im Laufe seiner langen Geschichte einen hervorragenden Ruf bei seinen Kunden erworben, da wir stets bestrebt waren, die Produkte zu liefern, die notwendig sind, um den Fortschritt unserer Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele zu beschleunigen", so Martin Davies, CEO und President von Dynalab. "Ich freue mich darauf, in Zusammenarbeit mit Calibre Scientific diese lange Tradition fortzusetzen, indem wir als Teil der Calibre Scientific-Familie eine noch breitere Palette von Produkten und Fähigkeiten anbieten, die unsere Beziehung zu unserem ständig wachsenden Kundenstamm weiter stärken werden."

Calibre Scientific ist ein diversifizierter globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.

