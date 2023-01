NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Porsche SE mit "Buy" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie der Automobilholding berge ein Kurspotenzial von rund 27 Prozent, sollten die Papiere der Volkswagen AG und der Porsche AG seine jeweiligen Kursziele von 149 beziehungsweise 120 Euro erreichen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht von einem Holdingabschlag von rund 35 Prozent aus, was ihm zufolge in etwa dem aktuellen Kurs der Porsche-SE-Aktie entspricht./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAH0038

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de