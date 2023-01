München (ots) -Mit neuen On-Demand-Streams zu ausgewählten Genres, Filmen und Serien baut Joyn sein kostenfreies Angebot weiter aus: Ab sofort können Nutzer*innen aus 16 neuen, thematisch gebündelten On-Demand-Streams wählen. Dazu zählen Publikumslieblinge wie die langjährige SAT.1-Serie "K11", zahlreiche Episoden von Formaten von und mit Joyn Star Slavik Junge oder viele Episoden der US-Kultserie "X-Factor - Das Unfassbare".Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn: "'FAST' ist das Buzzword des Jahres in der Medienbranche. Mit unseren neuen Themen-Streams gehen wir für Joyn jetzt den ersten Schritt in Richtung 'Free Ad-Supported Streaming TV' und ebnen den Weg für neue werbefinanzierte Angebote auf Abruf auf Joyn. Mit diesem Schritt bieten wir unseren Nutzer*innen einen noch einfacheren und entspannteren Zugang zu ihren Lieblingsinhalten."Die neuen Themen-Streams, die unter dem Label "24/7" laufen, greifen auf Inhalte zurück, die auf Abruf zur Verfügung stehen und werden themenbasiert in einer Playlist abgespielt. Die Joyn Nutzer*innen können beim Durchzappen des Programmführers innerhalb von "24/7" die kuratierten Formate von vorne starten oder zu einem der nächsten Formate in der Auswahl springen - und werden somit ihr*e ganz eigene*r Programmplaner*in.Diese neuen Programm-Streams sind ab sofort auf Joyn verfügbar:- JOKO & KLAAS. mit Episoden aus verschiedenen Formaten mit Joko & Klaas- ACTION-FILME, mit Action-Inhalten aus der Mediathek von "Moviedome"- Workout, mit allen Serien aus der Mediathek von "Cyberobics"- UNDER THE DOME, mit Episoden aller Staffeln der US-amerikanischen SciFi-Serie- X-Factor: Das Unfassbare, mit Episoden aller Staffeln der originalen Kult-Horror-Serie- SLAVIK, mit Episoden aus "Nicht Erregen" (Staffel 1 + 2) und "Das Gefangenenexperiment" sowie alle Folgen der mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichneten Serie "Slavik - Auf Staats Nacken" (Staffel 1-3)- KOMÖDIEN, mit Comedy-Inhalten aus der Mediathek von "Netzkino"- THE 4400, mit Episoden aller Staffeln der US-amerikanischen Mysteryserie- BEING HUMAN, mit Episoden aller vier Staffeln der US-amerikanischen SciFi-Serie- Anna und die Liebe, mit Episoden aller Staffeln der deutschen Telenovela- SANCTUARY, mit Episoden aller vier Staffeln der US-amerikanischen SciFi-Serie- K11, mit Episoden aller Staffeln der beliebten Krimiserie "K11 - Kommissare im Einsatz"- EIN ENGEL AUF ERDEN, mit Episoden aller Staffel der nostalgischen Feel-Good-Serie "Ein Engel auf Erden"- TRUE CRIME, mit Episoden aus den Formaten "Unsolved Mysteries", "Murder in Amish Country", "The Night Caller" und "In the Cold Dark Night"- KIDS, mit kindgerechten Inhalten aus der Mediathek von "RiC"- Strawberry Shortcake, mit Episoden aus vier Staffeln der beliebten Zeichentrickserie "Emily Erdbeer"Die Themen-Streams "24/7" werden sukzessive ausgerollt und in den kommenden Monaten weiter ausgebaut. Weitere Informationen finden Nutzer*innen unter 24-7.joyn.de/.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Pressekontakt:Alexandra BertoldSenior PR & Communications ManagerTel.: +49 151 2650 5261alexandra.bertold@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5412662