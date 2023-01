Nach deutlichen Gewinnen in den letzten Wochen verliert die About You Aktie heute prozentual zweistellig an Wert. Am Montagvormittag liegt der Aktienkurs des Hamburger Internet-Modehändlers und Software-Unternehmens rund 13 Prozent im Minus bei 6,33 Euro. In den Wochen zuvor war der volatile Aktienkurs von About You vom Baissetief bei 4,76 Euro bis ...

