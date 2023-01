Berlin (ots) -Die Soiree GEIST findet exklusiv in Jan Becker's Akademie für Hypnose, Performance und Resonanz in Berlin-Weißensee statt - im Salon für Rare Künste.Dieser Abend ist dem geheimnisvollen Spiel mit unserem Geist gewidmet. Mit sensiblen und übersinnlichen Momenten, Poesie, Humor und unfassbaren Fähigkeiten entführt Jan Becker in seiner exklusiven Soiree "GEIST" sein Publikum auf die Ebene des Metaphysischen und Übersinnlichen.Jan Becker über GEIST: "Diese Soiree birgt Geheimnisse, sie ist dem Spielen, dem Staunen, dem Träumen gewidmet. Ich bin absolut fasziniert, fasziniert von dieser Suche nach dem, was wir wahrhaftig magisch nennen können. An diesem Abend will ich diese Faszination, dieses Staunen mit meinen Gästen teilen, denn die Magie des Geistes erinnert uns daran, für das Unmögliche offen zu sein und über alle Grenzen hinaus zu denken und zu träumen"Jan Becker unterhält, provoziert, verführt, erregt und gönnt sich geheimnisvolle Einblicke in die wahren Leidenschaften und Möglichkeiten des Geistes. Exklusiv für 55 Gäste je Soiree.Über Jan Becker: Jan Becker, geb. 1975, lebt seit 20 Jahren in Berlin. Er ist Hypnotiseur, Mentor und SPIEGEL-#1-Bestseller-Autor. Auf der Bühne beeindruckt der "sanfte Schädelchirurg" (Süddeutsche Zeitung) seit über 25 Jahren sein Publikum. An seiner Akademie für Hypnose, Performance und Resonanz bildet er jährlich 333 Teilnehmende weiter. Weitere Informationen unter: www.jan-becker.comÜber den Veranstaltungsort: Der Salon für Rare Künste ist Teil der Akademie für Hypnose, Performance und Resonanz von Jan Becker befindet sich in der Langhansstrasse 134 in Berlin-Weißensee in einer alten Gießerei. Umgeben von Atelierräumen von anderen Kunstschaffenden. Es ist die persönliche Wunderkammer von Jan Becker, in der er seine Idee lebt, Menschen durch realmagische Momente zu inspirieren, den Glauben daran zu finden, dass alles möglich ist.Tickets & Termine:14. Januar 2023 (ausverkauft)21. Januar 2023 (ausverkauft)11. Februar 202318. Februar 202325. Februar 202311. März 202318. März 2023Einlass: 19.30 Uhr/ Beginn: 20 UhrTickets: ab 79,00 EUR unter https://geist.jan-becker.com/Exklusiv für 55 Gäste pro SoireePressekontakt:Romy BeckerPR und ÖffentlichkeitsarbeitLanghansstrasse 13413086 BerlinMobil: 0151-54710552E- Mail: presse@jan-becker.comWeiterführende Links:Über Jan Beckerwww.jan-becker.comGEIST - die Soireehttps://geist.jan-becker.comJan Becker Akademiewww.jan-becker.com/akademieMedien, Podcast und Bücherwww.jan-becker.com/medienOriginal-Content von: Jan Becker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167564/5412683