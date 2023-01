Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) sorgte am 20. Dezember für eine Überraschung, indem sie ihre ultralockere Politik der Steuerung der Renditekurve, die die Anleihemärkte in den letzten Jahren gestützt hat, leicht änderte, so die Analysten von Postbank Research.Dieser Schritt, der als potenzielle Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik angesehen werde, habe zu einem sprunghaften Anstieg des Yen und einem Einbruch bei Staatsanleihen sowie zu Kursverlusten bei internationalen Anleihen und Aktien geführt. ...

