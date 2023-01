Wie einem Bericht des "manager magazin" zu entnehmen ist, hat sich Inclusive Capital Partners unter Leitung von Jeff Ubben bei der Bayer AG eingekauft, und das nicht zu knapp. Gleich 0,83 Prozent am Unternehmen hat man sich gesichert, was bei der derzeitigen Marktkapitalisierung einem Investment von satten 430 Millionen Euro entspricht.Beobachter sind sich sicher, dass Ubben solche Summen nicht nur aus Spaß an der Freude in die Hand nimmt oder weil er bei Bayer gerade eine besonders gute Investmentchance sieht. Viel mehr wird erwartet, dass der Investor aktiv ...

