NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für eine bessere Kursentwicklung der europäischen Immobilienaktien im Jahr 2023 bestünden drei Schlüsselfaktoren: eine unterdurchschnittliche Aktienkursentwicklung im Vorjahr 2022, ein stärkerer Fokus auf die Stabilität der Mieteinnahmen und eine positivere Einschätzung der Kostendynamik, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn die Konjunkturentwicklung unvorhersehbar bleibe, dürften diese Faktoren vorteilhaft sein./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 18:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

