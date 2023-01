Nach dem gelungenem Jahresstart ist die Lage am heutigen Dienstag uneinheitlich. Die asiatischen Börsen sind kaum verändert, in Europa ist der breite Gesamtmarkt leicht rückläufig. Bei dem Lachsproduzenten Mowi sieht die Lage anders aus - der Trading-Tipp gibt weiter Gas und die nächste Bewegung bahnt sich bereits an.

Den vollständigen Artikel lesen ...