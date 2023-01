Anleihe-Rückkauf - die paragon GmbH & Co. KGaA hat ein Rückkaufangebot von bis zu 10 Mio. CHF für ihre Schweizer Franken-Anleihe (ISIN: CH0419041105) beschlossen. Dabei bietet paragon den Anleihegläubigern an, die Schuldverschreibungen gegen eine Barzahlung von 92,5% des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum voraussichtlich am 31. Januar 2023 zurück zu erwerben. Die mit 4,00% verzinste Anleihe 2019/23 (Nennwert ...

