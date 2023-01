Die Nordex Group startet operativ eifrig ins neue Jahr: So hat der Windturbinenbauer einen neuen Auftrag über 200 MW aus Kanada erhalten. Hierfür wird Nordex 36 Turbinen des Typs N155/5.X für einen Windpark liefern, dessen Inbetriebnahme 2024 erfolgen soll. Der Windpark entsteht in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Hier herrschen in den Wintermonaten Temperaturen von bis zu -30 Grad Celsius. Deshalb ...

