Während die Inflation auf hohem Niveau verharrt, greifen immer mehr US-Verbraucher auf ihre Kreditkarte zurück, um die gestiegenen Preise für Waren und Dienstleistung zu bezahlen. Nicht nur die Staatsverschuldung steigt in den USA stetig an, sondern es stecken auch immer mehr Verbraucher in der Schuldenfalle. Die Amerikaner haben inzwischen so hohe Schulden wie nie zuvor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...