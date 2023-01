Zwei Ereignisse haben im vergangenen Jahr fulminante Bewegungen auf dem Kurszettel ausgelöst: Der russische Überfall der Ukraine am 24.2. und der rasante Zinsanstieg, der die Umlaufrendite für Bundesanleihen seit März 2022 binnen weniger Monate aus dem negativen Bereich um 250 Basispunkte nach oben katapultiert hat.In dieser Geschwindigkeit waren die Zinsen in Deutschland noch nie zuvor gestiegen. Die Folgen von Kriegsausbruch und Zinsanstieg lassen sich an den Aktienbörsen am ehesten und "ungefiltert" an der Kursentwicklung von Rüstungswerten einerseits und Immobilienwerten andererseits ablesen. In der Tat legte der Rüstungskonzern Rheinmetall, Hersteller von "Marder" und "Leopard", über zwölf Monate eine nie dagewesene Kursrally hin, setzte sich mit einem sagenhaften Gewinn von 123,99% an die Spitze ...

