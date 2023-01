Shop Apotheke - Die Bodenbildung könnte jetzt abgeschlossen sein!

Bottom Fishing Trading-Strategie



Symbol: SAE ISIN: NL0012044747



Rückblick: Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Online-Apotheken. Das Unternehmen vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte. Die Aktie wurde nach ihrem Höhenflug 2020 stark abgestraft. In den letzten Monaten sahen wir den Versuch einer Bodenbildung. Mit dem starken Impuls von gestern könnte diese jetzt abgeschlossen sein.



Meinung: Der Medikamentenmarkt ist groß, aber online immer noch wenig durchdrungen. Shop Apotheke profitiert von intakten langfristigen Wachstumsaustrends und dem Kurstreiber E-Rezept in Deutschland. Die Papiere der Online-Apotheke zählen für Warburg Research zu den "Best Ideas 2023". Das Analysehaus hat die Einstufung für die Aktien am Montag mit Buy und einem Kursziel von 99 Euro bestätigt. Der starke Analystensupport könnte die Bullen nach einer kurzen Verschnaufpause weiter nach oben galoppieren lassen.

Chart vom 10.01 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 56.56 EUR



Setup: Mit der Powercandle von Montag haben wir ein Kaufsignal erhalten und könnten direkt eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter dem 50-Prozentniveau der Initial-Kerze vornehmen.

Meine Meinung zu Shop Apotheke ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SAE



