Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) hat am Montag an der Hongkonger Börse nur kurz gezuckt, als die Nachricht von neuen Buffett-Verkäufen die Runde gemacht hat. Am Dienstag legt der Tech-Titel wieder kräftig zu, um knapp +3% auf 207,20 HK$. Was Anleger aber immer noch Sorge bereitet, ist die baldige Abschaffung der Kaufprämien für E-Autos in China. Der Konzern hat jedoch eine Vielzahl an Hebeln, mit denen er Pekings neuer Subventionspolitik entgegenwirken ...

