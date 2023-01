Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte hatten einen guten Start in das Jahr, so Peter De Coensel, CEO bei Degroof Petercam Asset Management.Besser als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für die Eurozone und eine moderate Lohninflation in den USA hätten für eine fulminante Rally in allen Anleihesektoren gesorgt. Der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen habe die Entwicklung angeführt und sei im Laufe der Woche um 32 Basispunkte auf 3,56% gesunken. Deutsche 10-jährige Bundesanleihen hätten einen Rückgang um 36 Basispunkte verzeichnet und bei 2,20% geschlossen. ...

