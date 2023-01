Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine schadeten sowohl der Aktien-, als auch der Anleiheperformance, so Nadège Dufossé, Leiterin Multi Asset bei Candriam.Während Inflation und Wachstum auch 2023 die kurzfristigen Haupttreiber der Märkte bleiben würden, könnten sich Anleger auf lange Sicht wieder auf attraktive Renditen freuen, meine Nadège Dufossé, Global Head of Multi Asset bei Candriam. ...

