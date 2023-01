Der britische Energiedienstleister Mitie hat vom britischen Ministerium für Arbeit und Renten den Auftrag erhalten, an 120 Arbeitsämtern Großbritanniens insgesamt rund 250 Ladepunkte zu installieren und instand zu halten. Der Auftrag hat einen Wert von 4,3 Millionen Pfund. Mitie erbringt für das Ministerium für Arbeit und Renten (Department for Work and Pensions, kurz: DWP) bereits Facility-Management-Dienstleistungen ...

