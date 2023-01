Bayer will mit neuen Medikamenten die perspektivisch wegbrechenden Erlöse mit den Kassenschlagern Xarelto und Eylea mittelfristig mehr als wettmachen. Vier wichtige Wachstumstreiber sollen es in Summe auf einen Spitzenumsatz von mehr als zwölf Milliarden Euro bringen, wie der Konzern am Dienstag anlässlich einer Pharmabranchenkonferenz der Bank JPMorgan mitteilte. Die Aktie legt erneut zu.Bis dahin wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern: Zwei der Mittel - der Gerinnungshemmer Asundexian und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...