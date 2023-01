LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M vor den am 27. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Analyst Nicolas Champ rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie für das Schlussquartal des Modeunternehmens noch mit recht schwachen Zahlen. Im Laufe des neuen Jahres sollten sich die Perspektiven aber aufhellen, da einiges an Kosten (etwa Rohstoffe, Energie, Fracht) sinken dürfte. Zudem verwies er auf das Kosteneinsparprogramm./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

