Wien (www.fondscheck.de) - Amundi Austria hat mit Franck du Plessix einen neuen Chef, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge als Chief Executive Officer (CEO) auf Gabriele Tavazzani, der zum CEO und General Manager von Amundi in Italien berufen worden sei. Tavazzani habe seit Mai 2020 an der Spitze des Unternehmens gestanden und sei davor zwei Jahre Vize-Chef von Amundi Austria gewesen. ...

