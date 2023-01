Seit dem Montagmorgen befindet sich Platin im Abwärtstrend, nachdem das Edelmetall zuvor in der Spitze 1.105 US-Dollar erreicht hatte. Derzeit befindet sich der Markt in einer Habachtstellung. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung darauf, ob und in welcher Weise sich der FED-Vorsitzende Jerome Powell heute in seiner Rede auf dem internationalen Symposium der schwedischen Notenbank ("Sveriges Riksbank") in Stockholm zum Thema der Unabhängigkeit von Notenbankenstrategien auch zu den weiteren Perspektiven der Zinserhöhungs- und sonstigen ...

