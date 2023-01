Im dritten Quartal steigt der Umsatz von About You um 8,3 Prozent auf 554,9 Millionen Euro an. Im ersten Halbjahr gab es noch ein Plus von 14,3 Prozent. Dies zeigt, wie schwierig derzeit das Modeumfeld ist. Das bereinigte EBITDA steht bei -43,1 Millionen Euro (Vorjahr: -30,5 Millionen Euro). Die Marge verschlechtert sich entsprechend von -6,0 Prozent ...

