Das wird jetzt spannend: Nachdem der - zuvor arg abgestürzte - Aktienkurs von Koenig & Bauer das 17,50 Euro-Kursziel von Hauck Aufhäuser erreicht hat, stehen die jetzt nächsten Marken der Finanzexperten an: Die LBBW hält 22 Euro für eine realistische Größe, Warburg traut dem Anteilschein des Druckmaschinenherstellers sogar 25 Euro zu. Nun: Übermäßig ambitioniert sehen ... The post Koenig & Bauer: Deutlich unter Buchwert appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...