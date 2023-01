Jüngst hat die Gelo Holzwerke eine Anlage der MAX-Firma Vecoplan gestartet, die Abfallholz zerkleinert und in die Pelletsproduktion schickt. Gelo berichtet: "Das Vecoplan-Förderbandsystem verbraucht nur rund halb so viel Strom." Kunden wie Gelo sorgten bei MAX Automation zuletzt für 30 Prozent Wachstum und 14 Prozent Plus beim Auftragseingang. Wir haben ein Gespräch per Team-Call mit dem CEO Dr. Christian Diekmann.Bei seiner größten Portfoliofirma Vecoplan stiegen die Auftragseingänge um 25 Prozent ...

