Die Corona Infektionsrate durch Omikron bezogen auf die Gesamtbevölkerung ist in China offenbar deutlich höher als in Europa. Darauf weisen die Schätzungen der National Health Commission (NHC) hin. Unterdessen rollt die Reisewelle zum Frühlingsfest an. Corona-Infektionsraten in China teilweise deutlich über 80% der Gesamtbevölkerung In den letzten Tagen wurden aus verschiedenen Provinzen bzw. Städten Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...