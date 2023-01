Die d.i.i. Invest Immobilien investiert mit dem AIF dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 mittelbar in die Bestandsentwicklung deutscher Wohnimmobilien und ermöglicht dank Nebenkostenbremse interessante Chancen eines kontinuierlichen Wertzuwachses.Es ist davon auszugehen, dass die Energiepreise langfristig auf einem hohen Niveau bestehen bleiben. Immobilienanleger achten bei ihrer Investmentauswahl umso genauer darauf, dass dieser Entwicklung Rechnung getragen wird. Beispielhaft steht hierfür die Deutsche Invest Immobilien AG. Die Emittentin hat in diesem Zusammenhang ein Konzept erarbeitet, dass zum einen die Mieter finanziell entlasten und zum anderen den Anlegern attraktive Renditen verschaffen soll. Das Geschäftsmodell des AIF dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 bietet als Lösung die d.i.i.-Nebenkostenbremse an.

