Am 26. Januar gibt es von SAP Zahlen zum vierten Quartal. Die Analysten von Baader rechnen mit einem Umsatz von 8,7 Milliarden Euro, das wäre ein Plus von 9 Prozent. Das EBIT soll von 2,47 Milliarden Euro auf 2,72 Millionen Euro ansteigen. Je Aktie soll es ein Plus von 1,42 Euro (Vorjahr: 1,86 Euro) geben. Mitbewerber Oracle hatte Mitte Dezember Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...