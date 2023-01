LOS GATOS (IT-Times) - Der Streaming-Anbieter Netflix forciert seine internationalen Expansionspläne und will seinen Standort in Polen, um die Softwareentwicklung weiter ausbauen. Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) gab am 10. Dezember 2023 bekannt, neben dem kürzlich eröffneten Büro in Warschau (Polen) auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...