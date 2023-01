Auch wenn es heute für die NEL-Aktie erstmals in diesem Jahr deutlicher nach unten geht, ist der norwegische Wasserstoffspezialist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Seit Wochen kennen die Kurse nur den Weg nach oben. Rückenwind bekommen die Norweger jetzt aus der Politik. Dazu reiste Bundeswirtschaftsminister Habeck sogar nach Norwegen, um hier das Projekt Wasserstoff voranzutreiben und besuchte dabei auch Produktionsstätten von NEL. Diese Meldung reiht sich ein in eine ganze Serie positiver Nachrichten…

NEL hat einen Kapazitätsreservierungsvertrag - also eine Art Vorvertrag - abgeschlossen. Vertragsinhalt sind insgesamt 16 Wasserstofftankstellen. Endgültig unterzeichnet wird der Vertrag vermutlich im ersten Halbjahr 2023. Den Wert des Vorvertrags gibt NEL mit rund sieben Millionen Euro an. Insgesamt hat der Auftrag ein Volumen von rund 16 Millionen Euro. Auch von anderer Seite gibt es gute Nachrichten.

So wurde kürzlich bekannt, dass Frankreich, Spanien und Portugal eine Wasserstoff-Pipeline planen. Die Transportröhre soll bereits 2030 fertiggestellt werden und ...

