DJ XETRA-SCHLUSS/Bayer-Aktien springen mit Umsatzerwartung an

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Jahresanfangsrally hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX gab bei rückläufigen Umsätzen geringfügig um 0,1 Prozent auf 14.775 Punkte nach. Etwas Gegenwind kam aus Kreisen der US-Notenbank. Demnach dürften die US-Leitzinsen aller Voraussicht nach auf über 5 Prozent steigen und längere Zeit dort bleiben. Star des Tages waren Bayer: Die Aktien des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns gewannen 4 Prozent auf das neue Jahreshoch von 53,96 Euro.

"Die Aussagen zum Pharma-Portfolio sind sehr positiv", so ein Händler. Die genannten Produkte sollten nun auf einen Spitzenumatz von über 12 Milliarden Euro jährlich kommen, etwa 7 Milliarden mehr als bisher in Aussicht gestellt. "Nun wird es spannend, was die Analysten sagen", so der Händler. Er verwies darauf, dass die Bayer-Aktie zu Jahresbeginn zeitweise von Abstufungen belastet worden war. "Damit ist nun die Frage, ob die Skepsis revidiert wird", sagte er.

Zalando an der Verliererspitze - About You zweistellig im Minus

An der Verliererspitze fielen Zalando um 3 Prozent zurück. Als Hauptgrund machten Händler die wieder steigende Vorsicht beim Blick auf die künftige Zinslandschaft aus. Da bei den Lieferdiensten und Online-Händlern die Gewinnerwartung weit in der Zukunft liegt, leiden sie vergleichsweise stark unter steigenden Zinsen. Dazu kamen für den Modehandel keine guten Zahlen von About You, diese brachen um 18,1 Prozent ein. An der Börse wurde negativ gewertet, dass das Unternehmen Umsatzwachstum und bereinigtes EBITDA nun am unteren Ende der Spanne erwartet.

Siemens Energy, Heidelberg Materials und Fresenius fielen um jeweils 2,8 Prozent. Auf der anderen Seite erholten sich die Aktien von Fresenius Medical Care um 2,6 Prozent. Deutsche Börse stiegen um 1,8 Prozent, Sartorius und Porsche Automobil-Holding um je 1,5 Prozent.

Im MDAX gewannen Hugo Boss mit einer Kaufempfehlung durch Kepler 1,1 Prozent. Dagegen gaben einige der jüngsten Gewinner wie Kion oder Knorr-Bremse wieder deutlich nach. Im SDAX stiegen Vitesco um 2,1 Prozent, Goldman Sachs hat die Aktie auf die Kaufliste genommen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.774,60 -0,1% +6,11% DAX-Future 14.847,00 -0,3% +6,60% XDAX 14.784,86 +0,4% +6,60% MDAX 27.383,67 -0,6% +9,02% TecDAX 3.092,70 +0,0% +5,87% SDAX 12.649,37 -0,7% +6,07% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,09 -85 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 24 0 3.040,4 58,7 66,5 MDAX 11 38 1 598,8 33,4 37,9 TecDAX 15 14 1 569,6 20,4 24,2 SDAX 25 44 1 114,0 6,7 9,2 ===

January 10, 2023

